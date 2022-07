RANDONNÉE DU CLUB VOSGIEN Saint-Dié-des-Vosges Saint-Dié-des-Vosges Catégories d’évènement: Saint-Dié-des-Vosges

Vosges

2022-07-08

Parking P2 du palais Omnisports Joseph Claudel Rue de 12e Régiment d'Artillerie Saint-Dié-des-Vosges Vosges

13:30:00

Rue de 12e Régiment d’Artillerie Parking P2 du palais Omnisports Joseph Claudel

Saint-Dié-des-Vosges

1.5 EUR Circuit de 10 km 350 m de dénivelé : Les Rouges Eaux, Haut Fer, Col de Noirmont, Col de Chastel, Pierre de La Roche. +33 6 87 41 14 45

