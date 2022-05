Randonnée découverte Beauvois-en-Vermandois / Germaine Beauvois-en-Vermandois Beauvois-en-Vermandois Catégories d’évènement: Aisne

Beauvois-en-Vermandois Aisne Beauvois-en-Vermandois Aisne 3 Randonnée découverte Beauvois-en-Vermandois & Germaine Distance :10 KM En collaboration avec l’association SACOPA Dimanche 22 mai 2022 Rendez-vous 9h15 : à Beauvois-en-Vermandois (Place de la Mairie)

Départ : 9h30

Retour : 15h30 Tarifs3€/adulte

2€/enfant à régler au départ Rencontre avec les producteurs : Mme Delange (Les Jardins de May) & M. Nicaud (La Germoise). Pensez à apporter votre pique-nique. Prévoir des chaussures de randonnée et une tenue adaptée. Renseignements & inscriptions 03.23.09.37.28 – 03.23.08.24.02

Beauvois-en-Vermandois

