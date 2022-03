Randonnée de l’Ascension sur la Résistance Chevagny-sur-Guye, 26 mai 2022, Chevagny-sur-Guye.

Randonnée de l’Ascension sur la Résistance Chevagny-sur-Guye

2022-05-26 – 2022-05-26

Chevagny-sur-Guye Saône-et-Loire Chevagny-sur-Guye

Le Foyer Rural de Chevagny sur Guye organise sa randonnée annuelle dédiée à la Résistance.

Les parcours feront découvrir aux plus jeunes et redécouvrir à leurs parents et grands-parents des lieux de parachutage et de résistance utilisés par les Maquis pendant la 2e guerre mondiale. Des récits et des textes de poètes résistants et des affichettes illustreront cette randonnée historique. Jérémy Beurrier, spécialiste de la période a participé à sa construction.

Décors bucoliques et buvettes sur le parcours promettent aux randonneurs de passer un moment de détente dans une ambiance conviviale.

8-12-18 km. Marcheurs de tous âges, cavaliers et cyclistes sont les bienvenus.

+33 6 83 05 83 69 http://chevagny-labelvie.fr/

Le Foyer Rural de Chevagny sur Guye organise sa randonnée annuelle dédiée à la Résistance.

Les parcours feront découvrir aux plus jeunes et redécouvrir à leurs parents et grands-parents des lieux de parachutage et de résistance utilisés par les Maquis pendant la 2e guerre mondiale. Des récits et des textes de poètes résistants et des affichettes illustreront cette randonnée historique. Jérémy Beurrier, spécialiste de la période a participé à sa construction.

Décors bucoliques et buvettes sur le parcours promettent aux randonneurs de passer un moment de détente dans une ambiance conviviale.

8-12-18 km. Marcheurs de tous âges, cavaliers et cyclistes sont les bienvenus.

Chevagny-sur-Guye

dernière mise à jour : 2022-03-07 par