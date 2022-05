Randonnée chantée – Ressons-le-long Ressons-le-Long Ressons-le-Long Catégories d’évènement: Aisne

Ressons-le-Long

Randonnée chantée – Ressons-le-long Ressons-le-Long, 26 mai 2022

2022-05-26 09:45:00 – 2022-05-26 12:00:00

Ressons-le-Long Aisne Ressons-le-Long Dans la tradition orale française, on trouve de nombreuses chansons dites “chansons à la marche”. Ce sont des chants à répondre qu’on utilisait autrefois pour s’encourager lorsqu’on avait plusieurs kilomètres à parcourir à pied en groupe.

La randonnée chantée propose de remettre au goût du jour cette pratique de chant à la marche en l’alliant à une activité d’aujourd’hui : la randonnée pédestre. Randonnée d’environ 5 km , autour du village de Ressons-le-long .

Attention, attendez-vous à gravir quelques côtes. Prévoir chaussures adaptées et bouteille d’eau. Lieu de rendez-vous: Devant l’église Saint Georges de Ressons-le-long.

Horaires : 9h45-12h environ Tarif : Gratuit OTRV

