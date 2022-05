Randonnée accompagnée Saint-Jouvent Saint-Jouvent Catégories d’évènement: Haute-Vienne

Saint-Jouvent

Randonnée accompagnée Saint-Jouvent, 28 mai 2022, Saint-Jouvent. Randonnée accompagnée Saint-Jouvent

2022-05-28 13:30:00 13:30:00 – 2022-05-28 18:00:00 18:00:00

Saint-Jouvent Haute-Vienne Saint-Jouvent Samedi 28 mai à 14h sur le lieu de la randonnée ou à 13h40 à Saint-Jouvent. Se renseigner auprès de l’association pour connaître le lieu de la randonnée. Accompagnateur : Marie-Renée 05 55 39 92 05 (inscription obligatoire). Randonnée de 12 km avec le club de randonnée de Saint-Jouvent. Samedi 28 mai à 14h sur le lieu de la randonnée ou à 13h40 à Saint-Jouvent. Se renseigner auprès de l’association pour connaître le lieu de la randonnée. Accompagnateur : Marie-Renée 05 55 39 92 05 (inscription obligatoire). Saint-Jouvent

dernière mise à jour : 2022-03-17 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Vienne, Saint-Jouvent Autres Lieu Saint-Jouvent Adresse Ville Saint-Jouvent lieuville Saint-Jouvent

Randonnée accompagnée Saint-Jouvent 2022-05-28 was last modified: by Randonnée accompagnée Saint-Jouvent Saint-Jouvent 28 mai 2022

Saint-Jouvent