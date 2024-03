Festival Veyracomusies SERGENT GARCIA Veyrac Veyrac, samedi 11 mai 2024.

Festival Veyracomusies SERGENT GARCIA Veyrac Veyrac Haute-Vienne

À 21h Concert Salle Jean Ferrat

En 2024, Sergent Garcia nous mijote un nouvel album pour les 25 ans de son groupe qui sera sur la route avec lui au grand complet une remarquable formation de musiciens hors pair avec section cuivre, percussions, choristes, venus de Cuba, d’Espagne, de Guyane et France métropolitaine ! Le terme salsamuffin qu’il a instigué condense la fusion entre la rumba, le ska, le reggae, le dancehall et les rythmes latins et afro-caribéens, issus de ses recherches sur les héritages musicaux du Mexique, de Cuba, de Jamaïque, de Colombie…

Before :

À 18h Tous tes permis par la Cie c’est pas permis Spectacle Plein air

À 19h Zapéroziks avec Harmonitare Concert Chapiteau

After :

À 23h Golden Parachute -Concert chapiteau 20 20 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-11 18:00:00

fin : 2024-05-11

Veyrac 87520 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

L’événement Festival Veyracomusies SERGENT GARCIA Veyrac Veyrac a été mis à jour le 2024-03-12 par OT Limoges Métropole