Spectacle Trilokia parc du château Nexon, samedi 11 mai 2024.

Spectacle Trilokia parc du château Nexon Haute-Vienne

En continuité avec sa vision minimaliste et sa recherche autour de la manipulation d’objets, Jani Nuutinen dévoile une nouvelle trilogie, TRILOKIA, 3 spectacles dans 3 espaces différents. En passant d’une œuvre à l’autre, d’un lieu à un autre, nous sommes emporté·es dans une fable contemporaine de cirque qui dit sans détour les impressions de ruine environnementale pour permettre d’imaginer d’autres possibles.

Tel un alchimiste, Jani Nuutinen transforme l’espace en une nappe d’eau ondulante, se forge un chemin dans la chaleur infernale des braises ardentes et entre en communication avec le dernier arbre sur terre. À travers des images chimériques et fantasmagoriques, entre danse, acrobatie, effets magiques et manipulation, il nous parle, avec poésie et onirisme, de transformation, d’hybridité, d’inventivité, de mémoire, de la fragilité de l’humanité et de son intense beauté. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-11 20:00:00

fin : 2024-05-11 22:30:00

parc du château Le Vaisseau, extérieur et chapiteau

Nexon 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine billetterie@lesirque.com

