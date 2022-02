Randonnée à la découverte du bocage percheron Authon-du-Perche Authon-du-Perche Catégories d’évènement: Authon-du-Perche

Eure-et-Loir

Randonnée à la découverte du bocage percheron Authon-du-Perche, 22 mai 2022, Authon-du-Perche. Randonnée à la découverte du bocage percheron Authon-du-Perche

2022-05-22 12:40:00 – 2022-05-22

Authon-du-Perche Eure-et-Loir Authon-du-Perche Boucle de 15km à allure modérée dans le bocage percheron avec traversée des cinq fonts avec dégustation du vrai cidre du Perche. Boucle de 15km à allure modérée dans le bocage percheron avec traversée des cinq fonts avec dégustation du vrai cidre du Perche. aspttchartres.rando@orange.fr +33 6 88 73 34 10 Boucle de 15km à allure modérée dans le bocage percheron avec traversée des cinq fonts avec dégustation du vrai cidre du Perche. Authon-du-Perche

dernière mise à jour : 2022-02-10 par

Détails Catégories d’évènement: Authon-du-Perche, Eure-et-Loir Autres Lieu Authon-du-Perche Adresse Ville Authon-du-Perche lieuville Authon-du-Perche Departement Eure-et-Loir

Randonnée à la découverte du bocage percheron Authon-du-Perche 2022-05-22 was last modified: by Randonnée à la découverte du bocage percheron Authon-du-Perche Authon-du-Perche 22 mai 2022 Authon-du-Perche Eure-et-Loir

Authon-du-Perche Eure-et-Loir