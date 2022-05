Rando Vesoul VTT Pédestre Vaivre-et-Montoille, 29 mai 2022, Vaivre-et-Montoille.

Rando Vesoul VTT Pédestre Vaivre-et-Montoille

2022-05-29 08:00:00 – 2022-05-29 11:00:00

Vaivre-et-Montoille Haute-Saône Vaivre-et-Montoille

Description de la manifestation : Rando Départ Lac Vesoul Vaivre – Inscriptions dès 7h30 et départ de 8 à 11h – 1 parcours VTC familial 25 km – 3 parcours VTT Découverte 35 km, Sportif 50 km et Expert 70 km – 2 parcours pédestres sportif 10 km et expert 15 km – Vélo port du casque obligatoire – Buvette et petite restauration – Pré-inscriptions courrier ou mail vesoulvtt@gmail.com ou Facebook ou site vesoulvtt.fr- Tarifs : moins de 15 ans gratuit, licenciés FFC FFV 8 euros, adulte plus de 15 ans 10 euros et parcours familial et pédestres 3 euros – paiement chèque espèce et CB sans contact – Café de bienvenue – Respect des gestes barrières et mesures sanitaires – Renseignements 06 73 64 78 31 – Venez découvrir les alentours vésuliens dans la bonne humeur et prendre un grand bol d’air printanier !

