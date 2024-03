Visites guidées de l’exposition Raymond Legueult Peintre du bonheur Musée Baron Martin Gray, lundi 13 mai 2024.

C’est à un merveilleux enchanteur, auteur d’heures exquises, où

les couleurs tendres donnent à l’espace une douceur infinie et une

sérénité lumineuse, que le musée Baron Martin consacre son exposition

temporaire de printemps.

Formé à l’École des Arts décoratifs de Paris, en dehors des courants

dominants, Raymond Legueult (1898-1971) ne s’approprie pas le style

de son maître, le peintre et poète Eugène Morand et se laisse inspirer

par les climats esthétiques de Matisse et Bonnard, en quête d’un

épanchement personnel lui permettant d’exprimer les replis multiples

de son intériorité. Il doit cependant à son maître dont il fut un des

élèves préférés et qui fut proche de Mallarmé, Heredia…, sa perception

poétique de la réalité et d’importantes commandes de décors dans le

milieu du théâtre grâce à son appui.

Peintre du bonheur d’exister comme une renaissance et une espérance

après les blessures, les horreurs et la déshumanisation de la Première

Guerre mondiale qu’il vécut de l’intérieur en tant que jeune soldat,

Raymond Legueult nous livre un temps suspendu et retrouvé, un

temps pacifié fait d’un baiser de couleurs caressantes, murmurantes,

étourdies, enivrées, pulsées, suaves et grisées de lumière. Parisien,

la Franche-Comté fut pour lui un des lieux essentiels où il cultiva sa

sensibilité, peignit avec intensité à partir de 1923 et qu’il découvrit

grâce au Haut-Saônois Maurice Couyba, ministre, sénateur, député et

directeur de l’École des Arts décoratifs de Paris qui fut intimement lié

à la création du musée de Gray. 5.5 5.5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-13 15:00:00

fin : 2024-05-13

Musée Baron Martin 6 Rue Pigalle

Gray 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté musee@ville-gray.fr

L’événement Visites guidées de l’exposition Raymond Legueult Peintre du bonheur Gray a été mis à jour le 2024-02-28 par OFFICE DE TOURISME VAL DE GRAY