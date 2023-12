Théâtre : La Petite Fille de Monsieur Linh 16 Rue des Thermes Luxeuil-les-Bains, 16 mai 2024, Luxeuil-les-Bains.

Luxeuil-les-Bains

16 mai 2024, 20:30

fin : 2024-05-16 22:00:00

M. Linh est un vieil homme fatigué qui a fui son pays, ravagé par la guerre. Le voilà, au terme d’une traversée éprouvante, qui débarque dans un port occidental, une modeste valise de cuir bouilli posée à ses pieds et sa petite fille dans ses bras : Sang diû. Un prénom qui signifie « matin doux ».

Mais c’est un froid glacial qui accueille l’exilé et la petite. Il faudra l’homme au banc et sa voix grave pour que la vie de M. Linh reprenne du sens. Entre les deux hommes, une étrange amitié se noue. L’un parle, l’autre écoute. Ils se comprennent, non avec les mots mais avec le cœur. Et un rien déchire la grisaille, jusqu’à ce que …

Une histoire d’exil, d’amitié et de folie, narrée par Sylvie DORLIAT qui, seule en scène, interprète tout en finesse les différents personnages.

Compagnie Les souliers à bascule.

Adaptation et interprétation : Sylvie Dorliat.

Mise en scène : Célia Noguès.

À 20h30 à l’Espace Molière.

Tarifs : Abonné 7€ / Normal 12€/ Réduit 10€ / jeune 7€.

Réservation au 03 84 40 56 20.

Espace Molière

Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté



