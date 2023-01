Rando mimosa Saint-Jean-le-Thomas Saint-Jean-le-Thomas Catégories d’Évènement: Manche

Saint-Jean-le-Thomas

Rando mimosa Saint-Jean-le-Thomas, 26 février 2023, Saint-Jean-le-Thomas . Rando mimosa Plage de Pignochet Saint-Jean-le-Thomas Manche

2023-02-26 08:30:00 08:30:00 – 2023-02-26 Saint-Jean-le-Thomas

Manche 2ème édition, proposée par Dominique Bunel, guide de la baie. Randonnée commentée de 10 kms autour de St Jean-le-thomas.

Nous profiterons des lumières matinales ainsi que de la vue et parfums des mimosas de St Jean ! Départ à 8h30 de la plage de Pignochet.

Accueil à partir de 8h – arrivée à 11h30. Nombre de places limité – sur réservation. 2ème édition, proposée par Dominique Bunel, guide de la baie. Randonnée commentée de 10 kms autour de St Jean-le-thomas.

Nous profiterons des lumières matinales ainsi que de la vue et parfums des mimosas de St Jean ! Départ à 8h30 de la plage de Pignochet.

Accueil à partir de 8h – arrivée à 11h30. Nombre de places limité – sur réservation. dominiquebguide@gmail.com +33 6 15 26 38 48 Saint-Jean-le-Thomas

dernière mise à jour : 2023-01-17 par

Détails Catégories d’Évènement: Manche, Saint-Jean-le-Thomas Autres Lieu Saint-Jean-le-Thomas Adresse Plage de Pignochet Saint-Jean-le-Thomas Manche Ville Saint-Jean-le-Thomas lieuville Saint-Jean-le-Thomas Departement Manche

Saint-Jean-le-Thomas Saint-Jean-le-Thomas Manche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-jean-le-thomas/

Rando mimosa Saint-Jean-le-Thomas 2023-02-26 was last modified: by Rando mimosa Saint-Jean-le-Thomas Saint-Jean-le-Thomas 26 février 2023 manche Plage de Pignochet Saint-Jean-le-Thomas Manche Saint-Jean-le-Thomas

Saint-Jean-le-Thomas Manche