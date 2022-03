Rando des Bruyères Querrien Querrien Catégories d’évènement: Finistère

Querrien

Rando des Bruyères Rue du Stade Boulodrome

2022-08-21 07:30:00 – 2022-08-21 12:00:00

Querrien Finistère Circuits de VTT, vélo de route et marche. VTT ; 20, 30 et 50 km

Route : 50, 75 et 100 km

rannoujym@orange.fr +33 6 50 24 79 84

