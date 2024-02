Ramène ta parole ! Place de l’Hôtel de Ville Miramont-de-Guyenne, samedi 16 mars 2024.

Ramène ta parole ! Place de l’Hôtel de Ville Miramont-de-Guyenne Lot-et-Garonne

La Mission Locale Moyenne Garonne et les étudiants de l’ADES s’associent pour lancer le Conseil Consultatif Jeunes. Rejoignez-les pour parler de la jeunesse au sein des antennes de Marmande, Tonneins, Casteljaloux et Miramont-de-Guyenne ainsi que pour débattre et proposer vos idées pour le territoire. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16 17:00:00

fin : 2024-03-16 18:30:00

Place de l’Hôtel de Ville Hôtel de ville : Entrée C

Miramont-de-Guyenne 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

