Puppetmastaz Sidi Wacho FR3Difred Gonzy en concert La Manoque Tonneins, vendredi 3 mai 2024.

Puppetmastaz Sidi Wacho FR3Difred Gonzy en concert.

3 groupes sur scène et un dj’ dans la salle…. Un line up exceptionnel avec en tête d’affiche Puppetmastaz, les marionnettes les plus célèbres au monde, et la tribu festive et engagée de Sidi Wacho ! Imaginez un mélange entre le Muppet Show et le Wu Tang Clan et vous obtenez le toyband unique PUPPETMASTAZ. Composé entièrement de marionnettes, cette étrange groupe formé au début des années 2000 a publié pas moins de 9 albums, donné plus de 1000 concerts, joué dans les plus gros festivals et collaboré avec des pointures telles que Chilly Gonzales, Le Peuple de L’Herbe, Modeselektor, Soom T, Smokey Joe & The Kid, Hippocampe Fou, etc…

– Ouverture des portes à 20h15.

– Placement libre.

– Billetterie en ligne ou dans les Offices de Tourisme Val de Garonne (Marmande et Tonneins). EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-03 20:30:00

fin : 2024-05-03 01:00:00

La Manoque Cours de Verdun

Tonneins 47400 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

