Concert dessiné « Mehman » par la Compagnie Ar’Khan La Manoque Tonneins, jeudi 2 mai 2024.

Concert dessiné « Mehman » par la Compagnie Ar’Khan La Manoque Tonneins Lot-et-Garonne

Concert dessiné « Mehman » par la Compagnie Ar’Khan.

Dans ce grand parcours musical, graphique et sonore résonneront pas moins de 15 instruments et presque autant d’univers vocaux et de langues, collectées au fil du chemin.

À partir de 8 ans.

Billetterie au Centre Culturel Paul Dumail à Tonneins, à l’Office de Tourisme Val de Garonne à Marmande ou bien en ligne. EUR.

La Manoque Cours de Verdun

Tonneins 47400 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine culturel@mairie-tonneins.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-02 20:30:00

fin : 2024-05-02 22:40:00



L’événement Concert dessiné « Mehman » par la Compagnie Ar’Khan Tonneins a été mis à jour le 2024-01-24 par OT Val de Garonne