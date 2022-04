Rallye vélo – Rando pédestre Cerisy-la-Forêt Cerisy-la-Forêt Catégories d’évènement: Cerisy-la-Forêt

Cerisy-la-Forêt Manche Rendez-vous le 1er mai prochain à Cerisy-la-Forêt pour l’événement rallye vélo/rando pédestre. Organisé par l’amicale cerysiaise avec le soutien de l’association SLA Charcot et l’association music amateurs au profit de la recherche contre la maladie de charcot. Au programme : > Circuit vélo ludique de 20km accessible à tous à vélo et 10km de randonnée pédestre (départ sur la place du marché). Avec la participation d’André-Yves Eudes Rendez-vous le 1er mai prochain à Cerisy-la-Forêt pour l’événement rallye vélo/rando pédestre. Organisé par l’amicale cerysiaise avec le soutien de l’association SLA Charcot et l’association music amateurs au profit de la recherche contre la… peyton.marion@hotmail.fr +33 6 79 79 61 50 Rendez-vous le 1er mai prochain à Cerisy-la-Forêt pour l’événement rallye vélo/rando pédestre. Organisé par l’amicale cerysiaise avec le soutien de l’association SLA Charcot et l’association music amateurs au profit de la recherche contre la maladie de charcot. Au programme : > Circuit vélo ludique de 20km accessible à tous à vélo et 10km de randonnée pédestre (départ sur la place du marché). Avec la participation d’André-Yves Eudes Cerisy-la-Forêt

