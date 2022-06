Rallye de l’Ormois à Brissy-Hamégicourt Brissy-Hamégicourt, 25 juin 2022, Brissy-Hamégicourt.

Rallye de l’Ormois à Brissy-Hamégicourt

Brissy-Hamégicourt Aisne

2022-06-25 – 2022-06-26

Brissy-Hamégicourt

Aisne

Brissy-Hamégicourt

17 17 L’Association d’Attelage de l’Aisne organise les 25 et 26 Juin 2022 un Rallye baptisé » Rallye de l’Ormois » à BRISSY-HAMEGICOURT 02240 dans la vallée de l’Oise. ( 20 kms au sud de Saint Quentin.)

Ce rallye de 2 jours ,avec possibilité d’une seule journée est ouvert aux Attelages et Cavaliers..

Le site de l’Ormois se situe sur un domaine de 3 hectares entre rivières , canal, et étangs. Une très belle surface en herbe vous permettra d’installer votre padock et pour votre confort un bâtiment avec coin restauration, toilettes et douches sont à votre disposition.

Possibilité de restauration sur place sur bulletin de réservation à demander pour inscription avant le 18 Juin 2022.

Ce rallye vous fera découvrir cette belle région et notre riche patrimoine fait de chemins bordés de haies au détour desquels vous découvrirez nos maisons de briques rouges et leur toit en ardoises bleues et ses magnifique vues sur la campagne et la vallée de l’Oise.

Ouverte à tous les équidés montés ou attelés, sur une ou deux journées , venez vivre avec nous cette belle aventure conviviale.

Le site sera ouvert à partir du samedi matin.. Samedi après midi randonnée de 15 ou 28 kilomètres fléchée et sécurisée. Samedi soir pour ceux qui le souhaitent repas en commun. Idem pour le petit déj du dimanche matin et le dîner du dimanche midi.

Le dimanche matin une rando de12 ou 20 kilomètres et l’après midi une mania pour les attelages et des jeux ludiques pour les cavaliers.

Que ce soit en attelage en simple, en paire, ou à quatre, avec anes , poneys, chevaux de sang ou de trait, ou cavalier faites vous plaisir dans une ambiance conviviale et chaleureuse.

Renseignements et inscriptions à demander avant le 18 Juin 2022 impératif

Association d’Attelage de l’Aisne tel 06 19 22 80 16 e.mail attelagedelaisne@yahoo.fr

L’Association d’Attelage de l’Aisne organise les 25 et 26 Juin 2022 un Rallye baptisé » Rallye de l’Ormois » à BRISSY-HAMEGICOURT 02240 dans la vallée de l’Oise. ( 20 kms au sud de Saint Quentin.)

Ce rallye de 2 jours ,avec possibilité d’une seule journée est ouvert aux Attelages et Cavaliers..

Le site de l’Ormois se situe sur un domaine de 3 hectares entre rivières , canal, et étangs. Une très belle surface en herbe vous permettra d’installer votre padock et pour votre confort un bâtiment avec coin restauration, toilettes et douches sont à votre disposition.

Possibilité de restauration sur place sur bulletin de réservation à demander pour inscription avant le 18 Juin 2022.

Ce rallye vous fera découvrir cette belle région et notre riche patrimoine fait de chemins bordés de haies au détour desquels vous découvrirez nos maisons de briques rouges et leur toit en ardoises bleues et ses magnifique vues sur la campagne et la vallée de l’Oise.

Ouverte à tous les équidés montés ou attelés, sur une ou deux journées , venez vivre avec nous cette belle aventure conviviale.

Le site sera ouvert à partir du samedi matin.. Samedi après midi randonnée de 15 ou 28 kilomètres fléchée et sécurisée. Samedi soir pour ceux qui le souhaitent repas en commun. Idem pour le petit déj du dimanche matin et le dîner du dimanche midi.

Le dimanche matin une rando de12 ou 20 kilomètres et l’après midi une mania pour les attelages et des jeux ludiques pour les cavaliers.

Que ce soit en attelage en simple, en paire, ou à quatre, avec anes , poneys, chevaux de sang ou de trait, ou cavalier faites vous plaisir dans une ambiance conviviale et chaleureuse.

Renseignements et inscriptions à demander avant le 18 Juin 2022 impératif

Association d’Attelage de l’Aisne tel 06 19 22 80 16 e.mail attelagedelaisne@yahoo.fr

attelagedelaisne@yahoo.fr +33 6 19 22 80 16 https://www.attelage-aisne.ffe.com/page/racine/1641232699

L’Association d’Attelage de l’Aisne organise les 25 et 26 Juin 2022 un Rallye baptisé » Rallye de l’Ormois » à BRISSY-HAMEGICOURT 02240 dans la vallée de l’Oise. ( 20 kms au sud de Saint Quentin.)

Ce rallye de 2 jours ,avec possibilité d’une seule journée est ouvert aux Attelages et Cavaliers..

Le site de l’Ormois se situe sur un domaine de 3 hectares entre rivières , canal, et étangs. Une très belle surface en herbe vous permettra d’installer votre padock et pour votre confort un bâtiment avec coin restauration, toilettes et douches sont à votre disposition.

Possibilité de restauration sur place sur bulletin de réservation à demander pour inscription avant le 18 Juin 2022.

Ce rallye vous fera découvrir cette belle région et notre riche patrimoine fait de chemins bordés de haies au détour desquels vous découvrirez nos maisons de briques rouges et leur toit en ardoises bleues et ses magnifique vues sur la campagne et la vallée de l’Oise.

Ouverte à tous les équidés montés ou attelés, sur une ou deux journées , venez vivre avec nous cette belle aventure conviviale.

Le site sera ouvert à partir du samedi matin.. Samedi après midi randonnée de 15 ou 28 kilomètres fléchée et sécurisée. Samedi soir pour ceux qui le souhaitent repas en commun. Idem pour le petit déj du dimanche matin et le dîner du dimanche midi.

Le dimanche matin une rando de12 ou 20 kilomètres et l’après midi une mania pour les attelages et des jeux ludiques pour les cavaliers.

Que ce soit en attelage en simple, en paire, ou à quatre, avec anes , poneys, chevaux de sang ou de trait, ou cavalier faites vous plaisir dans une ambiance conviviale et chaleureuse.

Renseignements et inscriptions à demander avant le 18 Juin 2022 impératif

Association d’Attelage de l’Aisne tel 06 19 22 80 16 e.mail attelagedelaisne@yahoo.fr

brissy

Brissy-Hamégicourt

dernière mise à jour : 2022-06-14 par