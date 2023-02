Rallye Ain-Jura Valexpo Oyonnax Oyonnax Catégories d’Évènement: Ain

Ain Oyonnax L’ASA ESCA Plastics Vallée organise la 43ème édition du Rallye Ain Jura comptant pour l’European Rally Trophy , pour le Championnat de France des Rallyes 2° division et pour la Coupe de France avec coef.4. Avec 150 km de Spéciales , 8ES ( 2 de nuit ) ! contact@asa-esca.com +33 4 74 73 84 72 http://www.rallyeainjura.com/ Valexpo 88 cours de Verdun Oyonnax

