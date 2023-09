Qu’est-ce que tu crois ? – Compagnie Les Maladroits Le Mouffetard, Théâtre des arts de la Marionnette Paris, 24 mai 2024, Paris.

Du vendredi 24 mai 2024 au samedi 25 mai 2024 :

vendredi

de 20h00 à 21h00

samedi

de 18h00 à 19h00

.Public adolescents adultes. payant

La compagnie implantée à Nantes depuis 2008 est formée de Benjamin Ducasse, Valentin Pasgrimaud, Hugo Vercelletto et Arno Wögerbauer. Ces comédiens-metteurs en scène signent ensemble leurs spectacles, de la conception à la scénographie, en passant par l’écriture du texte. Chez eux, le théâtre d’objets donne vie à des histoires qui s’enracinent dans notre réalité. Après Frères (2016), Camarades (2018) et Joueurs (2021), le quatuor a conçu en 2023 la forme courte À vous les studios ! pour Le Mouffetard – CNMa, dont ils sont artistes associés jusqu’en 2025. La compagnie prépare Subjectif Lune pour l’automne 2024.

SPECTACLE

Conçu spécifiquement pour Le Mouffetard – CNMa autour de Subjectif Lune, le prochain spectacle de la compagnie, Qu’est-ce que tu crois ? est un pas de côté pendant cette création.

Durant

quelques jours, la compagnie investit le théâtre et prépare une soirée

sur la thématique du vrai et du faux. On s’amusera à croire vrai ce qui

ne l’est pas. On décortiquera complotisme et autres théories pour

dé-mêler les vraies fausses vérités et atteindre la vérité vraie. Avec

nos cinq sens, nous serons complices d’illusions et de croyances. Sans

faux-semblants, il y aura de vrais invités et de véritables surprises.

Prévu à l’automne 2024, Subjectif Lune

porte sur la conquête spatiale, le premier pas sur la Lune et le

complotisme. Ce spectacle croisera avec malice, des objets détournés de

leurs usages et un dispositif vidéo bricolé en direct dans une recherche

sur la fabrique des images et sur nos quêtes de vérités.

Le Mouffetard, Théâtre des arts de la Marionnette 73 rue Mouffetard 75005 Paris

Contact : http://lemouffetard.com/spectacle/quest-ce-que-tu-crois

Loïc Le Gall