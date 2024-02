Quartier général en chantier Caen, samedi 30 mars 2024.

Quartier général en chantier Caen Calvados

Installé en rez-de-chaussée d’un immeuble des Quatrans, le local de Territoires pionniers nécessite aujourd’hui une rénovation complète. Profitant de cette opportunité, l’association relève le défi d’une rénovation en réemploi dans une approche 100 % locale.

Support de démonstration en plein centre-ville, venez découvrir les coulisses de ce chantier expérimental qui initie des pratiques en circuit court. Cette rencontre sera suivie par un moment convivial et festif pour l’inauguration du local de l’association.

Avec les architectes, les représentant·es du Plateau Circulaire et de Territoires pionniers.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-30 18:00:00

fin : 2024-03-30 19:30:00

22 Place Jean Letellier

Caen 14000 Calvados Normandie reservations@chantierscommuns.fr

