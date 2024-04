Morceaux Choisis – Exposition Claire Maillard et Rodrigue Salle Debussy – 9 rue des Capucins Orbec, samedi 27 avril 2024.

Morceaux Choisis – Exposition Claire Maillard et Rodrigue Grande exposition d’une soixantaine d’oeuvres de deux artistes peintres et plasticiens, différentes techniques, différents formats, accessibles à tous, salle Debussy à Orbec 27 avril – 12 mai Salle Debussy – 9 rue des Capucins visite libre

Début : 2024-04-27T10:00:00+02:00 – 2024-04-27T19:00:00+02:00

Fin : 2024-05-12T10:00:00+02:00 – 2024-05-12T19:00:00+02:00

Venez découvrir la grande exposition de printemps à Orbec ! Une soixantaine d’oeuvres originales, de deux artistes, Claire Maillard et Rodrigue, seront présentées du 27 avril au 12 mai 2024 dans la salle Debussy à Orbec (ancien couvent des Capucins). Cet écrin historique et magnifique à la très belle lumière naturelle mettra particulièrement en valeur les oeuvres originales de différentes techniques (huiles, acryliques, fusains, encres de Chine), de sujets variés et de différents formats. Amateurs d’art, collectionneurs en herbe ou confirmés, c’est le moment de commencer ou d’enrichir votre collection, pour tous les publics, pour tous les budgets. Venez rencontrer directement les artistes tous les jours de l’exposition, de 10h00 à 19h00 et échanger sur l’art !!

Salle Debussy – 9 rue des Capucins 14290 orbec Orbec 14290 Calvados Normandie [{« type »: « link », « value »: « http://www.laraigneeadixpattes.com »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.rodart.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 07 67 42 70 00 »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 61 78 45 62 »}]