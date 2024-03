Qi Gong, un rendez-vous zen au Parc d’Isle Saint-Quentin, dimanche 13 octobre 2024.

Qi Gong, un rendez-vous zen au Parc d’Isle Saint-Quentin Aisne

Retrouvez grâce au Qi Gong, calme, sérénité, relâchement, détente, un moment de bien être !

Participez à une séance de Qi Gong d’une dure de 1 heure au Parc d’Isle à Saint-Quentin.

Le Qi Gong est une gymnastique ancestrale, d’origine chinoise et énergétique.

L’Agglo du Saint-Quentinois et l’Association Souffle et Energie proposent une initiation gratuite.

.

Renseignements et inscriptions à la Maison du Parc au 03 23 05 06 50 00 0 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-10-13 10:00:00

fin : 2024-10-13 11:00:00

Avenue Léo Lagrange

Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France parc.isle@casq.fr

L’événement Qi Gong, un rendez-vous zen au Parc d’Isle Saint-Quentin a été mis à jour le 2024-03-07 par SIM Hauts-de-France OT du Saint-Quentinois