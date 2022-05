Puces Frangy-en-Bresse, 22 mai 2022, Frangy-en-Bresse. Puces Le Bourg Centre ville Frangy-en-Bresse

2022-05-22 – 2022-05-22 Le Bourg Centre ville

Frangy-en-Bresse Saône-et-Loire Frangy-en-Bresse L’Amicale des Anciens Elèves organise des Puces au village. Tarif pour les Exposants : 2€ le mètre linéaire, installation à partir de 6h. Entrée gratuite pour les visiteurs. Buffet-Buvette. Sur réservation. http(s)://lamicale@wanadoo.fr L’Amicale des Anciens Elèves organise des Puces au village. Tarif pour les Exposants : 2€ le mètre linéaire, installation à partir de 6h. Entrée gratuite pour les visiteurs. Buffet-Buvette. Sur réservation. Le Bourg Centre ville Frangy-en-Bresse

dernière mise à jour : 2022-04-27 par

Détails Catégories d’évènement: Frangy-en-Bresse, Saône-et-Loire Autres Lieu Frangy-en-Bresse Adresse Le Bourg Centre ville Ville Frangy-en-Bresse lieuville Le Bourg Centre ville Frangy-en-Bresse Departement Saône-et-Loire

Puces Frangy-en-Bresse 2022-05-22 was last modified: by Puces Frangy-en-Bresse Frangy-en-Bresse 22 mai 2022 Frangy-en-Bresse Saône-et-Loire

Frangy-en-Bresse Saône-et-Loire