Début : 2024-03-30 14:30:00

fin : 2024-03-30 16:00:00

Un challenge urbain à la découverte du patrimoine

Le samedi 30 mars 2024, la Ville de Dinard propose un challenge urbain sportif pour découvrir de manière originale son patrimoine historique et culturel.

Cet évènement est organisé avec Athlétique Côte d’Emeraude, Dinard Running, Sport 2000, Sport Bretagne et de nombreuses entreprises locales.

Ce challenge se compose de 4 circuits afin de permettre à tous de participer à ce moment festif et convivial, en famille ou entre amis. Départs et arrivées sur la plage de l’Ecluse !

Deux parcours sont proposés pour les coureurs débutants et amateurs : il n’y a pas de concurrence entre les participants, chacun peut aller à son propre rythme et ainsi alterner entre course et marche.

– GRANDE BOUCLE CHRONOMETREE : départ 14H30

Pour les plus aguerris, un parcours de course à pied chronométré, est proposé pour les sportifs de 16 ans ou plus.

Tarif 12€

– MOYENNE BOUCLE MARCHE : départ 15H00

Marche sur un parcours de 7,5km

Tarif 9€

– MOYENNE BOUCLE COURSE : départ 15H30

Course à pied non chronométrée de 7,5 km

Tarif 9€

– PETITE BOUCLE MARCHE et/ou COURSE : départ 16H00

Parcours de course à pied ou de marche de 4 km

Tarif 6€

Chaque parcours est fléché et composé de nombreux points de passage : institutions, jardins ou infrastructures municipales dévoileront aux participants leurs extérieurs ou leurs intérieurs… découvertes et surprises garanties ! Afin de préserver la sécurité sanitaire des coureurs, les départs sont organisés en rolling start (en décalé) : ils se feront par petits groupes, toutes les 3 minutes.

INSCRIPTIONS sur www.nextrun.fr

Attention : une autorisation parentale devra être renseignée lors de l’inscription pour les participants mineurs.

Pour les participants au 12 km (uniquement) un certificat médical de non contre indication à la pratique de la course à pied en compétition (ou sport en compétition ou Athlétisme en compétition) daté d’après le 01/04/2023 ou bien d’une licence FFA de l’année en cours.

L’inscription comprend un dossard, un ravitaillement à l’arrivée, un lot, la location de la puce pour la grande boucle (pour le chronométrage). L’organisation de cette manifestation nécessite une importante logistique matérielle et humaine.

En parallèle, la Ville de Dinard recherche des bénévoles qui seront affectés le long des parcours : ils auront pour missions de renseigner les coureurs, de sécuriser les zones de passage et d’intervenir en cas d’incident.

Les bénévoles sont essentiels à la tenue de cet évènement : La Ville de Dinard, Sport 2000 et la Plomberie C.Collet les remercient d’avance pour leur engagement !

