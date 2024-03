Projection – « Franchir la ligne » Centre culturel canadien Paris, mardi 18 juin 2024.

Le mardi 18 juin 2024

de 20h00 à 22h00

.Tout public. Jusqu’à 130 ans. gratuit

Pour le Mois des Fiertés et dans la perspective des Jeux olympiques et paralympiques 2024, le Centre culturel canadien diffuse “Franchir la ligne” du cinéaste acadien Paul Émile d’Entremont : un documentaire qui brise l’omerta régnant dans le sport amateur et professionnel concernant l’homosexualité.

Franchir la ligne de Paul Émile d’Entremont

Canada / 2018 / 1 h 20 min

Production Office national du film du Canada – Bande annonce

Dans le sport amateur et professionnel, l’homosexualité reste taboue. Peu d’athlètes osent sortir du placard de peur d’être stigmatisés. Une pression s’ajoute à celle de la performance : affirmer ou non son identité sexuelle. Brisant l’omerta qui règne sur le terrain, sur la glace ou dans le vestiaire, le documentaire Franchir la ligne de Paul Émile d’Entremont pose un regard touchant et inédit sur des athlètes LGBTQI+ qui dévoilent au grand jour un pan de leur vécu. Au nom de la relève sportive, ils cassent les préjugés.

En partenariat avec l’Office national du film du Canada.

Cet événement s’inscrit dans la programmation de l’Olympiade Culturelle de Paris 2024.

Centre culturel canadien 130 rue du Faubourg Saint-Honoré 75008

Contact : +33144432185 reservation@canada-culture.org https://www.facebook.com/centreculturelcanadien https://www.facebook.com/centreculturelcanadien https://canada-culture.org/event/franchir-la-ligne/

Franchir la ligne de Paul Émile d’Entremont (2018)