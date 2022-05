PROJECTION EXCEPTIONNELLE DU FILM ‘DARK WATERS’ Remiremont Remiremont Catégories d’évènement: Remiremont

Remiremont Vosges Remiremont 5 EUR Dimanche 26 juin à 18h00, la médiathèque intercommunale Le Cercle et le service milieux aquatiques de la Communauté de Communes de la Porte des Vosges Méridionales vous propose une soirée autour de la préservation de l’eau au Cinéma Majestic France Le Volontaire de Remiremont. Organisée par la Communauté de Communes de la Porte des Vosges Méridionales, la Fête de l’eau et de la rivière a pour but de sensibiliser le grand public à la préservation des milieux aquatiques. La médiathèque intercommunale Le Cercle et le service milieux aquatiques de la Communauté de Communes en partenariat avec le cinéma Majestic France Le Volontaire de Remiremont et l’association Ciném’art Cades, proposent dans ce cadre la projection de “Dark Waters”, film dramatique américain réalisé par Todd Haynes, sorti en 2019, avec Mark Ruffalo dans le premier rôle. Ce film traite de l’histoire vraie de l’avocat Robert Bilott qui a dénoncé les pratiques toxiques de l’entreprise chimique DuPont. Le film sera présenté par Cécile Marchocki, présidente de l’association Ciném’art Cades, et à l’issue de la séance, un débat sera proposé avec Jean François Fleck, président de l’association VNE (Vosges Nature Environnement), association de défense de l’environnement. +33 3 29 22 50 01 http://mediatheque.ccpvm.fr/ Médiathèque

