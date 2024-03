Projection du documentaire « Franchir la ligne » Centre culturel canadien Paris, mardi 18 juin 2024.

Projection du documentaire « Franchir la ligne » Pour le Mois des Fiertés et dans la perspective des Jeux olympiques et paralympiques 2024 à Paris, le Centre culturel canadien vous invite à la projection du film “Franchir la ligne” ! Mardi 18 juin, 20h00 Centre culturel canadien Gratuit sur réservation

Mardi 18 juin à 20h, rejoignez-nous pour la projection de “Franchir la ligne” du cinéaste acadien Paul Émile d’Entremont : un documentaire qui brise l’omerta régnant dans le sport amateur et professionnel concernant l’homosexualité, en donnant la parole à des athlètes de haut niveau.

Franchir la ligne de Paul Émile d’Entremont

Canada / 2018 / 1 h 20 min

Production Office national du film du Canada

Bande annonce

Dans le sport amateur et professionnel, l’homosexualité reste taboue. Peu d’athlètes osent sortir du placard de peur d’être stigmatisés. Une pression s’ajoute à celle de la performance : affirmer ou non son identité sexuelle. Brisant l’omerta qui règne sur le terrain, sur la glace ou dans le vestiaire, le documentaire Franchir la ligne de Paul Émile d’Entremont pose un regard touchant et inédit sur des athlètes LGBTQI+ qui dévoilent au grand jour un pan de leur vécu. Au nom de la relève sportive, ils cassent les préjugés.

En partenariat avec l’Office national du film du Canada.

Cet événement s’inscrit dans la programmation de l’Olympiade Culturelle de Paris 2024.

Franchir la ligne de Paul Émile d’Entremont (2018)