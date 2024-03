Projection-débat du film « Retour à Reims » à la bibliothèque Andrée Chedid Bibliothèque Andrée Chedid Paris, jeudi 30 mai 2024.

Le jeudi 30 mai 2024

de 19h00 à 20h30

.Public adultes. gratuit

Voyage singulier à travers le texte du sociologue et philosophe Didier Eribon, Retour à Reims (Fragments) raconte en archives une histoire intime et politique du monde ouvrier français de l’après-guerre à aujourd’hui. Un fim documentaire de Jean-Gabriel Périot.

Entrée libre

Les mots de

Didier Eribon, dits par l’actrice Adèle Haenel, accompagnent Retour à Reims

(fragments) de bout en bout, sans jamais réduire le film à une simple

lecture «augmentée». L’œuvre cinématographique reprend toutefois à son compte

la structure même du récit, le passionnant entrelacement que fait Eribon entre

d’une part des éléments autobiographiques – son histoire familiale et son

enfance à Reims dans une famille d’ouvriers – et d’autre part une réflexion de

nature sociologique et politique sur les classes sociales et la construction

des déterminismes sociaux. Cette projection en partenariat avec la plateforme Les Yeux Doc sera suivie d’un échange-débat avec les bibliothécaires.

entrée libre

Bibliothèque Andrée Chedid 36, rue Emeriau 75015

Contact : +33145776340 bibliotheque.andree-chedid@paris.fr

© Les Yeux doc