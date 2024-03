Projection de courts-métrages d’Adja Mariama Fall Médiathèque Françoise Sagan Paris, mardi 18 juin 2024.

Le mardi 18 juin 2024

de 19h00 à 21h00

.Public adultes. gratuit

Rencontre avec Adja Mariama Fall, lauréate du dernier Prix Grec et projection de courts-métrages

Rencontrez Adja Mariama Fall, lauréate du Prix Grec 2023 / France TV / Dakar Court pour son projet Le Joola, qui

sera en post-production à Paris en juin après son tournage au Sénégal. À cette occasion, trois films autour de l’Afrique seront projetés à la médiathèque Françoise Sagan.

Les films au programme

Mémoires du Bois de Théo

Vincent (fiction, 20 min) – Prix du meilleur court métrage français décerné par

le Syndicat de la Critique. Le Bois de Vincennes. Les ruines d’un bâtiment de

l’exposition coloniale où sommeillent d’étranges voix et de vieilles images que

personne ne veut raviver. Pourtant Moussa n’a qu’une obsession : garder près de

lui cet ami dont le corps sans vie est rentré au Sénégal.

Tire langue de

Caroline Emery (documentaire/animation, 7 min) “Un dimanche, je me suis rendue avec mon ami à la plage”. De

son petit restaurant au Gabon, Louise commence à raconter une histoire d’amour.

Sur cette interview spontanée se déroule un très long dessin, dont les détails,

en rejoignant parfois l’histoire sans l’illustrer donnent une présence aux

personnages.

Le prénom d’Aïssatou

Ndiaye Gueye (fiction, 25 min, lauréate du prix qui était venue à la

médiathèque l’année dernière) À 31 ans, Fanta, avocate, est enceinte et sur le point

d’accoucher. Suite à un appel téléphonique entre son mari et sa belle-mère,

elle découvre que cette dernière a déjà choisi le prénom du bébé. Sidérée par

cette situation, elle décide de se battre pour nommer son enfant.

Informations pratiques

Projection le mardi 18 juin à 19h

Réservation obligatoire

Le GREC

Le GREC (Groupe de Recherches et d’Essais Cinématographiques) produit de premiers court métrages – fiction, expérimental, film d’art, animation, essai – en veillant à leur caractère singulier et innovant. Les films du GREC sont diffusés en festivals, en salles, plateformes web et pour certains sur les chaines de télévision. De nombreux films sont disponibles auprès de L’Agence du court métrage et de l’Adav. Certains sont aussi visibles dans la Collection GREC du Forum des images, et dans les collections de la médiathèque du Musée de l’histoire de l’immigration.

Médiathèque Françoise Sagan 8 rue Léon Schwartzenberg 75010

Contact :

Adja Mariama Fall