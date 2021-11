Prix des incorruptibles > Rencontre avec Sylvie Baussier Cherbourg-en-Cotentin, 4 mai 2022, Cherbourg-en-Cotentin.

2022-05-04 15:30:00 15:30:00 – 2022-05-04 Médiathèque Julien de Laillier 24 rue Henri Cornat

Cherbourg-en-Cotentin Manche

Sylvie Baussier a été bibliothécaire, éditrice d’encyclopédies générales, et autrice pour la jeunesse depuis 20 ans maintenant. De Versailles à la planète Mars en passant par la mythologie et bien d’autres choses encore, découvrir et faire découvrir, faire rêver…, décaler son regard…Voila ce qui l’intéresse.

15h30 médiathèque Julien De Laillier.

Gratuit sans réservation.

bibliotheque@valoges.fr +33 2 33 95 82 40

