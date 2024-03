Foire Sainte-Opportune Lessay, dimanche 5 mai 2024.

Petite foire de printemps Sainte-Opportune à Lessay.

Petite sœur de la Sainte-Croix de septembre, retrouvez une grande allée de déballage, un vide-greniers, des producteurs locaux, la célèbre allée des rôtisseurs, une fête foraine ouverte dès le samedi après-midi et de l’exposition (vin, habitat, véhicule…)

Cette foire, qui marque le début du printemps, accueille 10 000 visiteurs et plus de 200 exposants. Entrée gratuite et parkings de proximité.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-05 09:00:00

fin : 2024-05-05

Champ de foire Lessay

Lessay 50430 Manche Normandie foire@lessay.fr

L’événement Foire Sainte-Opportune Lessay a été mis à jour le 2024-02-28 par Côte Ouest Centre Manche