Découvrir le peuple des mares Saint-Côme-du-Mont Carentan-les-Marais, dimanche 5 mai 2024.

Découvrir le peuple des mares Saint-Côme-du-Mont Carentan-les-Marais Manche

À l’occasion de « Fréquence Grenouilles », explorez les mares de l’Espace Naturel Sensible et découvrez une vie aquatique fascinante. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-05 15:00:00

fin : 2024-05-05 17:00:00

Saint-Côme-du-Mont 3 Village Les Ponts Douve

Carentan-les-Marais 50500 Manche Normandie accueil@parc-cotentin-bessin.fr

