PRINTEMPS MUSICAL TARMAC RODEO CONCERT#2 Cinéma Pax Tiercé, vendredi 29 mars 2024.

PRINTEMPS MUSICAL TARMAC RODEO CONCERT#2 Cinéma Pax Tiercé Maine-et-Loire

Un show moderne dans une ambiance cabaret de Chicago.

Dans une ambiance jazz-punk, le combo invite son public à s’échapper (et danser) entre Music-Hall et bar clandestin. Les cuivres swinguent, la guitare laisse échapper des riffs acérés et le beat électro des percussions entraîne la foule sur cet électro-ballroom rock’n roll. Entre histoires de gangsters, d’amour, de prohibition ou morceaux de vie, le quintette crée une bulle festive hors du temps pour un live électrique, énergique et fantasque !

Tarifs Plein Prévente 13€ / Sur place 15€

Tarifs Réduit 8€ (sur présentation des justificatifs carte Cézam ; -18 ans ; étudiants ; demandeurs d’emploi ; bénéficiaires du RSA ou carte d’invalidité)

Billetterie Fnac Géant Système U –– Intermarché www.fnac.com ; www.francebillet.com

La salle dispose de 6 places réservées aux P.M.R. (emplacements dédiés aux personnes à mobilité réduite). La réservation de ces places est exclusivement gérée par le service culturel de la Mairie de Tiercé au 06.40.17.89.88. Ce numéro est également disponible pour les personnes malentendantes et malvoyantes qui souhaiteraient préparer leur accueil dans les meilleures conditions.

Ouverture des portes à 20h, placement libre dans la salle

Cinéma Pax Tiercé EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-29 20:30:00

fin : 2024-03-29

Cinéma Pax 14 rue du Bourg Joly

Tiercé 49125 Maine-et-Loire Pays de la Loire culture@mairietierce.fr

