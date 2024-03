Printemps des Poètes Charleville-Mézières, lundi 25 mars 2024.

Printemps des Poètes Charleville-Mézières Ardennes

Après L’Ardeur, La Beauté, Le Courage, Le Désir puis L’Éphémère, cette édition 2023 a pour thème les FRONTIÈRES !Imaginé à l’initiative de Jack Lang, et créé à Paris en 1999, Le Printemps des Poètes a pour but de contrer les idées reçues et de rendre manifeste l’extrême vigueur de la poésie.Rapidement devenue une manifestation d’ampleur nationale, Charleville-Mézières rend ainsi hommage à Arthur Rimbaud, l’Homme aux semelles de vent enfant du pays ! Pour en savoir plus

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-25

fin : 2024-03-25

En ville

Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est contact@charleville-sedan-tourisme.fr

