Printemps des Arts de Senlis 2024 Espace Saint-Pierre Senlis, mercredi 29 mai 2024.

Printemps des Arts de Senlis 2024 L’association Art et Amitié Senlis a le plaisir de vous convier à son prochain Printemps des Arts, qui aura lieu du 29 mai au 2 juin 2024 à l’Espace Saint-Pierre de Senlis. 29 mai – 2 juin Espace Saint-Pierre Entrée libre de 11h à 19h

L’association Art et Amitié Senlis a le plaisir de vous convier à son prochain Printemps des Arts, qui aura lieu du 29 mai au 2 juin 2024 à l’Espace Saint-Pierre de Senlis.

Dans ce lieu chargé d’histoire et dans une ambiance chaleureuse, venez découvrir les dernières œuvres de nombreux artistes : peintres, sculpteurs, dessinateurs, photographes, plasticiens, etc.

Nos deux invités d’honneur seront la sculptrice Jocelyne Goron et le pastelliste Stephane Le Mouël, qui animera également des stages de pastel durant le salon.

À noter qu’il y aura également de nombreuses animations durant ces 5 jours : un stand de vente de livres d’art, une conférence, des démonstrations artistiques et une prestation musicale de Marion Cello Cover.

Pour tout renseignements, consultez le site ou contactez : artetamitesenlis@orange.fr

Espace Saint-Pierre Place Saint-Pierre, 60300 Senlis Senlis 60300 Oise Hauts-de-France

Arts Senlis

Art & Amitié Senlis, Jérémy Lafleur (réalisation), Jocelyne Goron (sculpture), Stéphane Le Mouël (pastel)