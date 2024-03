[Printemps de la donnée] Datathon : préparer ses jeux de données pour les déposer dans un entrepôt BU Rennes 2 – Espace Recherche Rennes, jeudi 28 mars 2024.

[Printemps de la donnée] Datathon : préparer ses jeux de données pour les déposer dans un entrepôt Atelier en présentiel qui vous permettra de déposer en direct vos jeux de données dans l’entrepôt adapté à votre discipline et à vos besoins. Jeudi 28 mars, 13h00 BU Rennes 2 – Espace Recherche sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-28T13:00:00+01:00 – 2024-03-28T15:00:00+01:00

Fin : 2024-03-28T13:00:00+01:00 – 2024-03-28T15:00:00+01:00

L’équipe ARDoISE vous accompagne notamment pour le dépôt dans les entrepôts Recherche Data Gouv et Nakala. Elle vous accompagne pour préparer les métadonnées qui serviront à décrire vos jeux de données.

Venez avec vos données, on apporte notre aide et le café!

Atelier animé par Martin Amouzou, ingénieur données ARDoISE, administrateur des espaces Recherche Data Gouv de l’Université de Rennes et de l’Université Rennes 2, Aline Benvegnù Dos Santos, animatrice du Datalab MSHB Rennes, Fiona Edmond, chargée des données de la recherche

BU Rennes 2 – Espace Recherche Rennes Rennes Ille-et-Vilaine Bretagne

données de recherche entrepôt

CC-BY Myriam Jessier via Unsplash