Princesse K / Cie Bob Théâtre / Pince-moi Festival Ploudalmézeau, 24 mai 2022, Ploudalmézeau.

Princesse K / Cie Bob Théâtre / Pince-moi Festival L’Arcadie 13, rue Tanguy du Chatel Ploudalmézeau

2022-05-24 20:30:00 – 2022-05-24 21:30:00 L’Arcadie 13, rue Tanguy du Chatel

Ploudalmézeau Finistère Ploudalmézeau

C’est l’histoire d’une jolie princesse qui vit dans un joli château entouré d’une jolie forêt dans un joli pays avec des gens sympas.

Ses parents, le roi et la reine, sont vraiment biens, proches du peuple, ouverts.

Ses deux frères, Lainé et Boitar, sont cools aussi.

La vie est belle là-bas, elle y est douce, le climat y est clément, la nature généreuse, les oiseaux chatoyants… Mais voilà… Au sein même de cette famille royale sympa se cache un traître pas sympa du tout…

Assoiffé de pouvoir, ce dernier anéantira sa propre famille pour s’installer sur le trône.

Seule la princesse y survivra en se sauvant. Elle n’aura alors de cesse de venger les siens.

Promis ! Les gentils seront gentils, les méchants seront très méchants et à la fin tout le monde aura gagné sauf les méchants à moins qu’ils s’excusent.

