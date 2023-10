STAGE DE THÉÂTRE HORS D’ÂGE ENCADRÉ PAR CAROLE GALISSON Pouancé Ombrée d’Anjou, 23 octobre 2023, Ombrée d'Anjou.

Ombrée d’Anjou,Maine-et-Loire

Stage de théâtre « Hors d’âge » encadré par Carole Galisson pour plusieurs représentations..

2023-10-23 fin : 2023-10-25 . EUR.

Pouancé Théâtre de l’Herberie

Ombrée d’Anjou 49420 Maine-et-Loire Pays de la Loire



Theater workshop « Hors d’âge » with Carole Galisson for several performances.

Taller de teatro « Hors d’âge », supervisado por Carole Galisson para varias representaciones.

Theaterpraktikum « Hors d’âge » unter der Leitung von Carole Galisson für mehrere Aufführungen.

Mise à jour le 2023-09-05 par eSPRIT Pays de la Loire