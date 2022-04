Portraits de compositrices, du XIIe siècle à nos jours / Les femmes et l’électroacoustique : d’un genre pionnier Philharmonie de Paris Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Portraits de compositrices, du XIIe siècle à nos jours / Les femmes et l’électroacoustique : d’un genre pionnier Philharmonie de Paris, 17 mai 2022, Paris. De la simple découverte à l’approfondissement, les COLLÈGES permettent aux mélomanes d’enrichir leurs connaissances. Chaque cycle propose une série de conférences où la musique – populaire ou savante – est abordée dans son contexte historique, sociologique et esthétique.

Date et horaire exacts : Le mardi 17 mai 2022

de 15h00 à 17h00

payant Tarif unique : 14 EUR Ce collège a pour ambition d’appréhender la pléiade inouïe de compositrices du XIIe siècle à nos jours, parfois encore occultée dans les histoires de la musique. Vous pourrez ainsi découvrir la composition « au féminin », ses enjeux et ses batailles, et comprendre en dehors du champ socio-politique, le formidable apport de ces compositrices à la création musicale. Pauline Nadrigny est maître de conférences en philosophie à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, membre de l’UMR 8103 (ISJPS, Centre de Philosophie contemporaine de la Sorbonne/EXeCO). Ses recherches portent sur la philosophie de la musique, les arts sonores, l’enregistrement et l’esthétique environnementale. Elle est l’auteur de plusieurs ouvrages consacrés à l’esthétique et à la philosophie des musiques contemporaines et actuelles : Musique et Philosophie au XXe siècle, Entendre et faire entendre (Classiques Garnier, 2015) The Most Beautiful Ugly Sound in the World : à l’écoute de la noise, co-écrit avec Catherine Guesde (Éditions MF, 2018) Le voile de Pythagore : du son à l’objet (Classiques Garnier, 2021) L’écho du réel (co-direction, Mimésis, 2021). Lieu : Salle de conférence – Philharmonie Philharmonie de Paris 221 Avenue Jean Jaurès Paris 75019 Contact : https://philharmoniedeparis.fr/fr/activite/23137 https://www.facebook.com/PhilharmoniedeParis https://billetterie.philharmoniedeparis.fr/api/1/redirect/product?id=10228363022896 Billetterie de la Philharmonie de Paris

Portraits de compositrices, du XIIe siècle à nos jours / Les femmes et l’électroacoustique : d’un genre pionnier © MBA, Rennes, Dist. RMN-Grand Palais / Patrick Merret

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Philharmonie de Paris Adresse 221 Avenue Jean Jaurès Ville Paris lieuville Philharmonie de Paris Paris Departement Paris

Philharmonie de Paris Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Portraits de compositrices, du XIIe siècle à nos jours / Les femmes et l’électroacoustique : d’un genre pionnier Philharmonie de Paris 2022-05-17 was last modified: by Portraits de compositrices, du XIIe siècle à nos jours / Les femmes et l’électroacoustique : d’un genre pionnier Philharmonie de Paris Philharmonie de Paris 17 mai 2022 Paris Philharmonie de Paris Paris

Paris Paris