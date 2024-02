Rhum Fest fête ses 10 ans Hall de la Pinède – Parc Floral – Vincennes Paris, samedi 4 mai 2024.

Du samedi 04 mai 2024 au lundi 06 mai 2024 :

dimanche

de 12h00 à 18h00

samedi

de 12h00 à 18h00

lundi

de 10h00 à 17h00

.Public adultes. payant

TARIFS : À partir de 55 €.

Pour ses 10ans , Rhum Fest fait son grand retour au Parc Floral du 4 au 6 mai 2024.

Rhum fest

fête ses 10ans !

Du 4 au 6 mai 2024, le plus grand salon européen dédié à la culture rhum fête

ses 10 ans au Parc Floral, avec plus de 150 marques et distilleries du monde

entier.

Au programme : de belles

dégustations et rencontres avec les producteurs, des masterclasses par les

meilleurs spécialistes, un food court avec 10 food trucks, mais aussi plusieurs

nouveautés (Cuvées spéciales 10 ans, Espace VIF – Very Important Friendzone,

etc… ) marquent cet anniversaire.

Novice ou connaisseur, le Rhum

Fest vous réserve une expérience mémorable pour célébrer une décennie de

passion pour le rhum !

Attention, l’abus d’alcool est dangereux pour la santé

Hall de la Pinède – Parc Floral – Vincennes Rte du Champ de Manoeuvre 75012 Paris

Contact : https://www.rhumfestparis.com/ https://www.facebook.com/rhumfestparis/ https://www.facebook.com/rhumfestparis/ https://www.rhumfestparis.com/

rhum fest Le Rhum Fest fête ses 10ans