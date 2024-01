Les écrans en famille : des astuces et des jeux à partager ! Bibliothèque Jacqueline de Romilly Paris, samedi 4 mai 2024.

Le samedi 04 mai 2024

de 11h00 à 13h00

.Public enfants adultes. A partir de 7 ans. Jusqu’à 12 ans. gratuit

Atelier parents et enfants âgés de entre 7 et 12 ans

Cet atelier alterne entre une réflexion sur les pratiques numériques familiales et des expériences ludiques collectives. Une excellente manière d’aborder en douceur le thème de la parentalité numérique.

Autour d’un jus d’orange ou d’un café, venez interroger vos pratiques numériques en famille avec l’association La souris grise

Entre temps de réflexion et temps ludique parents et enfants composent « un carnet des écrans » sous forme d’un tableau collectif qui présente les avantages et les inconvénients du numérique.

Chaque famille réfléchît à ses pratiques quotidiennes sur les écrans tandis que l’intervenante transmet conseils et astuces aux parents.

Vous découvrirez une sélection de ressources numériques culturelles de qualité à partager en famille !

Bibliothèque Jacqueline de Romilly 16 avenue de la Porte Montmartre 75018 Paris

Contact : +33142556020 bibliotheque.jacqueline-deromilly@paris.fr https://www.facebook.com/bibliotheque.porte.montmartre https://www.facebook.com/bibliotheque.porte.montmartre

