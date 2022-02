Portes ouvertes Refuges LPO Jardin de la LPO Vendée La Roche-sur-Yon Catégories d’évènement: La Roche-sur-Yon

Vendée

Portes ouvertes Refuges LPO Jardin de la LPO Vendée, 21 mai 2022, La Roche-sur-Yon. Portes ouvertes Refuges LPO

Jardin de la LPO Vendée, le samedi 21 mai à 15:00

À l’occasion de la fête de la nature, quelques propriétaires de jardins en Refuge LPO ouvrent leurs portes pour partager leurs trucs et astuces pour accueillir la biodiversité au jardin. Plusieurs jardins Refuges LPO à découvrir à La Roche-sur-Yon dans le cadre du programme Ma Ville Nature dont le jardin du local de la LPO Vendée Programme détaillé sur le site internet vendee.lpo.fr

Gratuit, horaires et modalités de réservation selon le jardin

LPO Vendée – Pays de la Loire Grandeur Nature Jardin de la LPO Vendée La Brétinière 85000 La Roche sur Yon La Roche-sur-Yon Vendée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-21T15:00:00 2022-05-21T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: La Roche-sur-Yon, Vendée Autres Lieu Jardin de la LPO Vendée Adresse La Brétinière 85000 La Roche sur Yon Ville La Roche-sur-Yon lieuville Jardin de la LPO Vendée La Roche-sur-Yon Departement Vendée

Jardin de la LPO Vendée La Roche-sur-Yon Vendée https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-roche-sur-yon/

Portes ouvertes Refuges LPO Jardin de la LPO Vendée 2022-05-21 was last modified: by Portes ouvertes Refuges LPO Jardin de la LPO Vendée Jardin de la LPO Vendée 21 mai 2022 Jardin de la LPO Vendée La Roche-sur-Yon La Roche-sur-Yon

La Roche-sur-Yon Vendée