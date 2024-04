VIDE-GRENIER ET RASSEMBLEMENT DE VÉHICULES ANCIENS À proximité de la salle polyvalente Longèves, dimanche 5 mai 2024.

Venez à Longèves dans le cadre d’un vide-grenier et d’une exposition de véhicules anciens !

L’association humanitaire « Solidarité Cameroun Harmonie 85 » organise un vide-grenier et un rassemblement de voitures anciennes à proximité de la salle polyvalente de Longèves .

Les exposants du vide grenier seront accueillis à partir de 6h30 et devront s’inscrire via le site « Brocabrac 85 ». Le prix du m linéaire est de 2,50 euros. Le site sera ouvert au public de 8h à 18h .

Des véhicules anciens seront exposés et des baptêmes en Excalibur seront proposés dans les environs. Les intéressés pour exposer des véhicules anciens, devront se rendre sur le site « Retrocalage 85 ».

Des stands de jeux et une structure gonflable seront mis à disposition des enfants. Une buvette et des foodtrucks ainsi qu’un endroit crêpes/confiserie/glaces permettront de se restaurer tout au long de la journée.

Deux séances d’animation musicales avec le groupe « Tous Azimuts » seront proposées également . .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-05 08:00:00

fin : 2024-05-05 18:00:00

À proximité de la salle polyvalente Rue de la Mairie

Longèves 85200 Vendée Pays de la Loire yannick.david5@wanadoo.fr

L’événement VIDE-GRENIER ET RASSEMBLEMENT DE VÉHICULES ANCIENS Longèves a été mis à jour le 2024-04-09 par Vendée Expansion