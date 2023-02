Portes ouvertes des Caves Cathelineau Chançay Chançay Catégories d’Évènement: Chançay

Indre-et-Loire

Portes ouvertes des Caves Cathelineau, 4 mars 2023, Chançay. 24 rue des Violettes Chançay Indre-et-Loire

2023-03-04 10:00:00 – 2023-03-05 19:00:00

Indre-et-Loire Chançay Portes ouvertes musicales dans les Caves Cathelineau. Découverte du millésime 2022 et toute la gamme du domaine en bouteilles. Parcours pédagogique dans les caves troglodytiques avec vidéo et le musée de la vigne. Exposition photos de Frédéric. Le dimanche, randonnée pédestre dans les vignes. (payante) Marché gourmand avec différents producteurs. Le boulanger « l’Atelier de Rochecorbon » sera présent devant le four à bois en fonction. Présence musicale avec plusieurs groupes. Possibilité de déjeuner sur place sur réservation avec plusieurs plats chauds au choix et avec les produits des producteurs présents. (Huîtres, charcuteries, géline de Touraine, fromages, desserts et autres gourmandises.. ) Frédéric et Jean-Charles Cathelineau vous convient à leurs traditionnelles “portes ouvertes”. Marché gourmand, animations et dégustation… cathelineau@orange.fr +33 2 47 52 20 61 http://www.vin-vouvray-cathelineau.com/ Caves Cathelineau

