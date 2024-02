PORTES OUVERTES AU DOMAINE DES DEUX MOULINS Juigné-sur-Loire Les Garennes sur Loire, vendredi 29 mars 2024.

Venez partager 4 jours festifs au Domaine des Deux Moulins !

Pendant ces 4 jours c’est avec plaisir que l’équipe vous accueillera au Domaine pour vous faire déguster le nouveau millésime. Ce sera aussi l’occasion de vous faire découvrir notre nouvel espace d’accueil, un projet de longue date qui se concrétise !

Le programme

–> Le samedi A 10h et à 17h atelier construction de nichoirs. Réservation par mail à lucie@domaine2moulins.com Atelier réservé aux enfants de plus de 8 ans.

Stand de maquillage de 10h à 12h puis de 15h à 17h.

–> Le dimanche A 10h et à 15h grande chasse aux oeufs dans le Potager des Garennes !

–> Le food truck La Guinguette Perchée vous régalera le samedi et dimanche midi.

–> Le lundi Stand de coloriage « poisson d’avril »

N’hésitez pas à partager l’évènement autour de vous car votre présence est importante à nos yeux et c’est avec plaisir que nous vous accueillerons lors de ce moment convivial ! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-29 09:00:00

fin : 2024-04-01 19:00:00

Juigné-sur-Loire 20 route de Martigneau

Les Garennes sur Loire 49610 Maine-et-Loire Pays de la Loire contact@domaine2moulins.com

