Porte-ouverte au champagne Emmanuel Boucant Bonneil, 21 mai 2022, Bonneil.

Porte-ouverte au champagne Emmanuel Boucant Bonneil

2022-05-21 – 2022-05-22

Bonneil Aisne Bonneil

0 0 Au programme :

– Initiation au dégorgement à la volée

– Vignerons appellation Alsace, Bordeaux et Bourgogne

– Exposants : Rucher de la grenouillère (Apiculteur), bougies en cire d’abeille et Flight of Dreams (découverte ULM de l’Aisne)

– Produits locaux fermiers : La ferme du Moulin, La ferme des Caprices de Sidonie

– Artiste peintre Elena Lanceleux et Alina Tagzieva

Repas sur réservation le midi : 35 €/ personnes – Gratuit pour les -12 ans.

https://www.champagne-boucant.fr/

Bonneil

dernière mise à jour : 2022-03-30 par SIM Aisne/Oise/Somme HDF – Maison du Tourisme Les Portes de la Champagne