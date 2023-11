Vente de gâteaux faits maison Place Sare, 31 mars 2024, Sare.

Sare,Pyrénées-Atlantiques

Vente de gâteaux sur la place pour le club de Handball de Sare, Sarako Urtxintxak.

Gâteaux faits maison par les joueurs et autres adhérents..

2024-03-31 fin : 2024-04-01 13:00:00. .

Place

Sare 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Sale of cakes on the square for the Sare Handball Club, Sarako Urtxintxak.

Home-made cakes by players and other members.

Venta de pasteles en la plaza para el Club de Balonmano Sare, Sarako Urtxintxak.

Tartas caseras elaboradas por las jugadoras y otros miembros.

Kuchenverkauf auf dem Platz für den Handballverein von Sare, Sarako Urtxintxak.

Von den Spielern und anderen Mitgliedern selbstgebackene Kuchen.

Mise à jour le 2023-11-20 par Office de Tourisme Pays Basque