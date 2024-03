Exposition Carrée des Arts Maison Carrée de Nay Nay, mardi 30 avril 2024.

Exposition Carrée des Arts Maison Carrée de Nay Nay Pyrénées-Atlantiques

L’exposition Carrée des Arts , pour sa 9e édition, met en lumière 2 artistes Isabelle Vialle, peintre et David N’Diaye Allard, dessinateur au crayon et fusain.

Exposition visible le mardi, mercredi, samedi de 10h à 12h et de 15h à 18h et le jeudi et vendredi de 15h à 18h. 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-30 15:00:00

fin : 2024-05-18 18:00:00

Maison Carrée de Nay 13 Place de la République

Nay 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

