Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-26 19:00:00

fin : 2024-01-26 Apéritif pour parler des dernières lectures.

Apéritif participatif pour échanger autour des dernières lectures, ou découvrir les coups de cœur de l’équipe.

Entrée libre EUR.

Place Saint-Jean

Puiseaux 45390 Loiret Centre-Val de Loire

